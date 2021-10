A Elbeuf, le théâtre des Bains Douches rouvre ses portes

Depuis fin 2011, les travaux se sont enchaînés dans ce théâtre de proximité qui accueille en résidence la Compagnie Logomotive Théâtre. La façade a fait l’objet de nettoyage, le hall a été transformé, les loges mises aux normes. Les travaux ont permis de rendre l’ensemble des lieux accessibles au public à mobilité réduite, ce qui était un des objectifs principaux de cette cure de jouvence.

Le maire de la Ville, Djoudé Merabet, entend faire de ce lieu plus qu’un endroit de représentation culturelle. Il y aura bien sûr des animations théâtrales, mais le but premier des lieux est d’amener le public en général, et les habitants du quartier en particulier, à s’approprier la création théâtrale en se familiarisant avec les lieux. Ateliers théâtre, lectures, débats, mises en spectacles de répétition ainsi que stages seront organisés entre ces murs où venaient autrefois se laver les ouvriers des manufactures voisines.