Étudiants. Rentrée culturelle riche à la Maison de l'université de Rouen

Pour sa rentrée 2019, la la Maison de l'université (MDU) de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) annonce dix jours de festivités destinées en priorité aux étudiants. Valérie Lefort, directrice culturelle de la MDU en charge des arts vivants, nous a concocté un programme de rentrée foisonnant. Elle nous annonce la couleur :

Quel est le but de cette manifestation ?

"Cette rentrée culturelle marque le premier temps fort de la rentrée. C'est dix jours intenses d'animation, avec un programme entièrement renouvelé chaque année, pour que les étudiants s'emparent de la culture. Nous leur faisons découvrir des ateliers, des sites culturels ou nous souhaitons les inciter à devenir spectateur à la MDU. Même si c'est un évènement qui est principalement destiné aux étudiants, nous favorisons le croisement des publics. Ces manifestations sont donc également ouvertes aux autres : aux habitués de nos rendez-vous comme aux curieux ! Car ces dix jours d'animations doivent aussi favoriser le lien social et inciter les gens à se rencontrer."

Quels types d'animations sont proposés à l'occasion de cette rentrée culturelle ?

"Ce programme est un concentré de culture et témoigne de la diversité du programme de la MDU. Nous convions nos nombreux partenaires institutionnels et associatifs afin de proposer une large variété d'animations : des ateliers de cuisine, d'œnologie et de mentalisme ou encore une initiation au Lindy Hop animée par Swing garden - une danse jazz très festive née dans les années 20. Ce sont des formules qui fédèrent car le vivre ensemble est un objectif très précieux pour nous, à la MDU. Ces disciplines mettent aussi l'accent sur le bien-être. Nous proposons aussi une visite décalée de la MDU avec le Steac Frit, une compagnie de théâtre d'improvisation qui se produit très souvent chez nous, une soirée d'enquête animée par la troupe Still Kiddin' et une soirée jeux : les interludiques, proposée par Les Rôlistes rouennais. Ce sont des animations qui abordent la culture sous un angle ludique, mais nous offrons aussi d'autres visites plus sérieuses hors les murs et des animations en décalage complet comme l'électro/merguez : un barbecue musical dans les jardins étudiants du campus !"

Où ont lieu les évènements programmés pendant ces dix jours ?

"Ce sont des animations qui sont proposées sur le campus à Mont-Saint-Aignan - un escape game dans la bibliothèque universitaire ou une visitée décalée des bâtiments de la MDU, un BD concert en partenariat avec Normandiebulle ou encore atelier découverte des jardins étudiants - mais nous faisons aussi d'autres propositions culturelles ailleurs en centre-ville et dans l'agglomération. Grâce à nos partenariats institutionnels nous proposons par exemple une visite du Cirque-théâtre d'Elbeuf, une visite guidée de Rouen ou de la chapelle Corneille afin de faire découvrir aux étudiants la ville et ses richesses et d'ouvrir leurs horizons. Mais c'est bien à la MDU qu'aura lieu le point d'orgue : le forum culturel ou tous nos partenaires culturels locaux viendront à la rencontre des étudiants que ce soit l'Opéra de Rouen, le Trianon ou l'Étincelle."

Du 18 au 29 septembre 2019 à Mont-Saint-Aignan et dans l'agglo rouennaise. Gratuit. Infos sur mdu.univ-rouen.fr

A LIRE AUSSI.

Festival Vibrations 2019 : une bouffée d'oxygène à Rouen !

[Vidéo] Une appli pour faciliter le quotidien des étudiants normands