Rouen : travaux en ville

Jouvenet

Rue de Bihorel. Travaux de terrassement. Circulation interdite. Jusqu’au 31 octobre.

Centre rive droite

Rue des Bons Enfants. Suite à l’incendie de l’immeuble de la rue Jeanne d’Arc, circulation interdite au croisement des deux rues. Jusqu’au 26 octobre.

Hauts de rouen

Rue Le Verrier. Aménagement de voirie. Circulation des véhicules interdite rue et contre-allée Le Verrier. Jusqu’au 26 octobre.

Mont-Gargan / Rue Léonard Bordes

Renouvellement du réseau d’eau. Entre les rues du Fort Sainte Catherine et Arnaud, et rue Duclos. Circulation et stationnement très perturbés. Jusqu’au 20 octobre.

Rive gauche / Rue Léon Malétra

Démolition. Circulation interdite dans le sens nord-sud. Du 22 au 26 octobre.