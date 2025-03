Seine-Maritime. Vi de la série Arcane et le créateur de Salamèche invités de prestige du Pop'Anim Festival à Goderville

Si vous avez vibré devant Arcane sur Netflix, alors vous connaissez forcément Alice Taurand. C'est elle qui incarne la voix française de Vi, l'héroïne courageuse aux poings de fer issue de l'univers de League of Legends. Mais son talent ne s'arrête pas là ! Elle a aussi donné de la voix dans Steven Universe (Améthyste), Chasseurs de Trolls (Claire) ou encore Fallout 4 et Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Au Pop'Anim Festival, elle sera prête à partager les coulisses du doublage et à régaler les fans avec des anecdotes croustillantes.

Julien Bardakoff : l'homme qui a donné leur nom à Pikachu et Salamèche

Retour en 1996. Les joueurs découvrent un monde magique peuplé de 151 créatures à attraper et à collectionner : les Pokémon. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière les noms de Bulbizarre ou Ronflex se cache un homme : Julien Bardakoff. Traducteur emblématique des premières générations de Pokémon, il a aussi travaillé sur des licences mythiques comme The Legend of Zelda, Donkey Kong ou Assassin's Creed.

Un programme XXL pour un week-end de folie

Le Pop'Anim Festival ne se limite pas à ces deux invités de prestige. Les visiteurs pourront profiter d'un espace gaming avec des bornes d'arcade en libre accès, d'un concours de cosplay épique, de shows K-pop et de nombreuses animations autour de la culture geek. Sans oublier des expositions, des démonstrations et des stands remplis de goodies collectors. Bref, un véritable paradis pour les amateurs de pop culture !

Infos pratiques : tout ce qu'il faut savoir