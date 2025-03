[Photos] Val de Saire. Après 10 ans de travaux, l'église de Valcanville enfin flambant neuve

10 ans après le début des travaux, l'église de Valcanville vient de commencer la dernière phase du chantier. Au beau milieu du Val de Saire, l'édifice est maintenant presque flambant neuf et devrait être prêt pour la fête de Pâques le 20 avril.

L'église de Valcanville bientôt toute neuve Impossible de lire le son.

En 2014, par ordre de la sous-préfecture, Valcanville est obligé de fermer son église qui est en trop mauvais état. François Pougheol, l'architecte du patrimoine en charge des travaux, a conseillé de tout refaire de fond en comble. "Nous avons fermé l'église au public pendant 5 ans au début des travaux tellement il y en avait à faire", explique Jacques Lecoq, le maire de la ville. "Le chantier a été découpé en quatre tranches avec en premier lieu le clocher, puis les chapelles du transept et l'assainissement général, puis le chœur et la sacristie, et là, la dernière phase : la nef", détaille encore l'élu. Ces derniers travaux sont en cours depuis le mois de février.

Après 10 ans de travaux, l'église de Valcanville devrait être toute neuve pour les fêtes de Pâques.

Des fresques du XVe siècle oubliées

L'édifice actuel a été entièrement reconstruit au XIXe siècle, sauf le clocher qui date de l'édifice primitif au début du XVe. Avec les travaux, les ouvriers ont retrouvé des trésors. "La chapelle sous clocher servait de débarras, en la rénovant on a trouvé sous l'enduit des peintures datées de 1426. Elles ont donc été remises à neuf et on a fait installer le baptistère dans cette petite chapelle", confie Jacques Lecoq.

A Valcanville des fresques du XVe siècle ont été retrouvées dans la chapelle sous clocher.

Pour l'anecdote, l'ancienne installation électrique a été entièrement remise au goût du jour. Les équipiers avaient compté exactement 1 647 ampoules, aujourd'hui il n'y en a "plus que" 300.