Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CONCERTS

André Rieu au Zénith

Le célèbre violoniste et chef d’orchestre se produira au Zénith accompagné sur scène d’une quarantaine de musiciens.

Pratique. Samedi 20 octobre, à 20h, Zénith de Rouen. Tarifs de 52,50 à 79 €. Réservation sur citylive.fr

Jeunes voix de l’Opéra

Les quatres jeunes chanteurs de la compagnie de l’Opéra dévoileront leur voix et leur personnalité au cours d’un récital baptisé "Bienvenue la compagnie !"

Pratique. Dimanche 21 octobre, à 16h, Théâtre des Arts de Rouen. Tarifs de 15 à 20 €. Infos. www.operaderouen.fr

Octoplus

L’ensemble de musiciens propose un voyage musicale de Prague à Moscou avec des œuvres d’Antonin Leopold Dvorak et de Sergueï Prokofiev.

Pratique. Samedi 20 octobre, à 17h30, Chapelle Saint-Julien, le Petit-Quevilly. Tarifs : 3 à 6 €. Resa. 02.32.18.60.98.

THEATRE / SPECTACLES

One woman show

Le spectacle de Souâd Belhaddad "Beaucoup de chose à vous djire" traite d’immigration avec un humour décapant.

Pratique. Samedi 20 octobre, à 20h30, Salle Guy de Maupassant, La Neuville-Chant-d’Oisel, Tarif : 10 €.

Le Nord version lyrique

Sous une choucroute laquée, le duo comique des sœurs Vandekaestecker, interprète les chansons populaires et traditionnelles du Nord en version lyrique.

Pratique. Samedi 20 octobre, à 20h30, Le Sillon, à Petit-Couronne. Tarifs de 6 à 12 €, Infos. 02.35.69.12.13

Machines à images

Dans un spectacle baptisé "Gyromances", un conteur s’appuie sur un rouleau illustré pour embarquer le public dans l’imaginaire. Entre art plastique et théâtre, concert et marionettes, Roland Schön crée un spectacle unique et raconte l’histoire à la façon d’une bande-dessinée.

Pratique. Jeudi 18 et vendredi 19 octobre, à 19h30, à la chapelle Saint Louis, à Rouen, Tarifs de 6 à 14 €. Réservations sur www.chapellesaintlouis.com.

Pris au piège

La Dramatic Art Lacombe Compagnie investit la scène de l’Echo du Robec pour une soirée polar avec la toile d’araignée d’Agatha Christie. Dans une atmosphère pesante et mystérieuse, un meurtrier tisse sa toile. Qui saura démêler cet écheveau?

Pratique. Vendredi 19, samedi 20, à 20h30, et dimanche 21 octobre à 16h, Théâtre de l’Echo du Robec, à Darnétal. Tarifs de 6 à 15 €. Infos. www.echodurobec.fr

EXPOSITIONS

L’art et l’enfant

Le Musée national de l’éducation présente les méthodes pédagogiques des XIXe et XXe pour sensibiliser l’enfant à l’art et à l’esthétique au sein d’une nouvelle exposition.

Pratique. A partir du vendredi 19 octobre, Musée National de l’Education, à Rouen. Infos. 02.35.07.66.61.

La fleur et l’oiseau

Des éléveurs spécialisés présenteront 1500 oiseaux dans un salon organisé par l’Amicale des Ornithologues Normands en partenariat avec Interflora.

Pratique. Samedi 20 et dimanche 21 octobre, 9h30-18h30, espace Jean Bauchet, à Forges-les-Eaux. Tarif 3 €.

Maman et enfants

L’Unicef a mis en place une exposition autour de la santé maternelle et infantile.

Pratique. Jusqu’au samedi 20 octobre, à l’Espace du palais, à Rouen. Entrée libre.

Jeanne d’Arc sous un nouveau jour

Le muséum donne carte blanche au plasticien François Riou pour démystifier la sainte dans une exposition anti-conformiste.

Pratique. Jusqu’au 7 novembre, Muséum d’histoire naturelle, à Rouen. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 17h30. Tarifs 3 €/2 € et gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants

AUTRES IDEES SORTIES

Dimanche en famille au musée

Un dimanche par mois, le musée des Beaux-Arts propose des visite pour les familles. Ce dimanche, les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents découvriront les oeuvres de Pierre Buraglio et Zao Wou Ki.

Pratique. Dimanche 21 octobre, à 16h, Musée des Beaux-arts, à Rouen. Tarif 4€, gratuit pour les moins de 26 ans. Renseignements sur www.rouen-musees.com

Les ventres sont à la fête

Le quartier du Vieux Marché accueille la 13e édition de la Fête du ventre, mettant à l’honneur la gastronomie “Made in Normandy”. Invité d’honneur Périgo Légasse.

Pratique. Samedi 20 et dimanche 21 octobre, de 8h30 à 18h. Infos. www.feteduventre.fr

Foire à tout

Pour la 12e année consécutive, Maromme accueille un vide-grenier réservé aux particuliers au centre commercial de la Binche. Pour les bonnes affaires, pas de grasse matinée, il va falloir venir tôt !

Pratique. Dimanche 21 octobre, de 6 à 18h, centre commercial de la Binche, à Maromme.

Thé dansant

L’associations ASTUS organise un thé dansant animé par l’orchestre de Michel Dan pour une après-midi virevoltante sur des musiques éclectiques.

Pratique. Dimanche 21 octobre, à partir de 14h30, salle des fêtes de l’hôtel de ville, à Sotteville. Tarif : 8 €. Infos. 02.35.73.83.75

Conte

La compagnie des singes présente la biographie de Gusoko Budori. Ce conte pour petit et grand du poète japonais Kenji Miyazawa interroge dans un univers féérique la place de l’homme dans le cosmos.

Pratique. Dimanche 21 octobre, à 16h, Maison pour tous de Sotteville-lès-Rouen. A partir de 7 ans. Tarifs 3 à 5 €. Renseignements au 02.35.72.31.05.