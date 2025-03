Jeu. Gagnez 2 places pour le concert de THE BOOTLEG BEATLES le 18 mars au Zenith de Caen

GAGNEZ VOS PLACES POUR "THE BOOTLEG BEATLES" !

Vous êtes fan des Beatles ? Ne manquez pas l’opportunité de vivre une expérience unique avec The Bootleg Beatles, le tribute band légendaire qui célèbre l’héritage des Fab Four avec une fidélité impressionnante !

Date : Mardi 18 mars 2025 à 20h

Lieu : Zenith de Caen

Plongez dans l’univers révolutionnaire des Swinging Sixties avec un nouveau spectacle mettant à l’honneur les albums des films cultes des Beatles : A Hard Day’s Night, Help!, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine et Let It Be. Costumes d’époque, mise en scène soignée et orchestre live vous transporteront à l’âge d’or de la Beatlemania !

Gagnez 2 places avec Tendance Ouest pour assister à ce show exceptionnel !

Tentez votre chance pour participer au concert et pour ça, rien de plus simple : remplissez le formulaire avec vos informations, les gagnants seront tirés au sort le 11 mars à 10h, puis contactés. Bonne chance à vous :D