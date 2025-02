Cotentin. Cette commune est le troisième village où il fait bon vivre en France

Quels sont les villages où il fait bon vivre en France ? Le palmarès 2025 a été révélé dimanche 16 février avec des classements dans plusieurs catégories en fonction du nombre d'habitants dans les communes.

"On a tous les services à portée de main"

Pour les villages où il fait bon vivre, les communes de moins de 2 000 habitants ont été soumises à 191 critères. La ville de Martinvast, entre Cherbourg et Les Pieux, est arrivée en troisième position. Selon les habitants, ce résultat est bien justifié : "Crèche, garderie, Ehpad, commerces, artisanat, centre de soin, on a tous les services sur la commune", ont-ils tous souligné. Un autre atout pour le village : "Le bourg n'est pas traversé par la grand-route comme à Virandeville ou Benoîtville." Selon certains habitants, c'est un réel confort.

Une ville vivante et dynamique

Selon Jacky Marie, le maire de la commune, un autre aspect apporte beaucoup au village : le dynamisme des habitants. Entre Flamanville, La Hague et Cherbourg, la ville est loin d'être une cité-dortoir. "Il y a un nombre d'associations qui font que Martinvast est une ville qui bouge. On se souvient de la Haute Folie en automne dernier, mais on a aussi des concerts, des vide-greniers, des randos, et la corrida de l'Avent, des événements qui mettent à l'honneur le dynamisme de nos bénévoles !"