Jeu. Gagnez 2 places pour voir le spectacle STARMUSICAL le samedi 22 février à Caen

🎭✨ STARMUSICAL débarque à Caen ! 🎶🔥

Samedi 22 février 2025 à 20h au Zénith de Caen, vivez un spectacle de passion et d’émotions avec STARMUSICAL, la comédie musicale Feelgood par excellence ! 🎤💃

Revivez 50 ans de hits légendaires, de Starmania à Mamma Mia, en passant par Notre-Dame de Paris, Moulin Rouge ou encore The Greatest Showman !

Sur scène, 15 artistes, 5 musiciens, 10 danseurs et des costumes spectaculaires vous embarquent dans un show grandiose, entre frissons et paillettes.

Un voyage drôle, touchant et rythmé, où la musique et la danse se mêlent à une histoire captivante : celle d’un homme qui, en héritant d’un cabaret oublié, va retrouver bien plus qu’un lieu…

Ne manquez pas cet événement exceptionnel à Caen, juste après son passage aux Folies Bergère à Paris ! Un spectacle à vivre en famille ou entre amis, et un seul mot d’ordre : ne jamais rien lâcher ! 💫🎟

Gagnez deux places avec Tendance Ouest

Pour assister au spectacle, rien de plus simple : il vous suffit de remplir entièrement le formulaire ci-dessous avec vos informations personnelles et les gagnants seront contactés et tirés au sort le mercredi 19 février à 10h30.

Bonne chance !