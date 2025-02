People. D'un job chez Zara à un tournage avec Eva Longoria : cette Normande côtoie les plus grandes stars

"T'as fait quoi hier ? Oh rien, j'ai juste tourné une vidéo avec Eva Longoria." C'est par ces mots que Sananas, l'influenceuse et youtubeuse normande, a dévoilé sa collaboration avec L'Oréal… et avec l'une des stars les plus iconiques de la pop culture : Eva Longoria. Oui, Gabrielle Solis de Desperate Housewives. Oui, la reine des desperate housewives. Oui, on crie aussi.

Qui est Sananas ? Petit rattrapage si t'as loupé un épisode

Sananas, de son vrai nom Sanaa El Mahalli, est une youtubeuse mode et beauté qui a grandi à Rouen. BTS en poche, elle travaille chez Zara, Promod et H&M avant de se lancer sur YouTube en 2010 sous le pseudo Sananas2106.

Elle atteint un million d'abonnés en 2016, trois millions en 2020 et devient une figure incontournable de la beauté en France. Marques de luxe, tapis rouge à Cannes, collaborations avec L'Oréal et Yves Saint Laurent… Bref, Sananas est partout.

Eva Longoria + Sananas = une rencontre inattendue

C'est dans le cadre de son partenariat avec L'Oréal Paris que Sananas a eu l'occasion de tourner avec Eva Longoria. Dans un post Instagram, elle partage sa joie (et son choc) :

"Pinch me ! Regardez comme on est heureux et timides avec @marcus_mgvm. Gabrielle Solis quoi ! Mais en vrai… We WORTH IT, non ?"

Marcus MGVM, présent sur la photo, est un autre créateur de contenu bien connu, notamment pour être le meilleur ami de Léna Situations.

Une "success story" à la normande

De Rouen à Hollywood, Sananas continue de gravir les échelons et prouve qu'à force de travail et d'authenticité, tout est possible. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Un rôle dans la saison 2 de Emily in Paris ? Une collab avec Rihanna ?