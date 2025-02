Football. Ils font partie des 200 supporters du SU Dives-Cabourg à se rendre à Cannes

C'est un rendez-vous historique pour tous les supporters du SU Dives-Cabourg (SUDC), et même les amoureux du football normand. Pour la première fois depuis l'après-guerre, un club amateur calvadosien va disputer un 1/8 de finale de Coupe de France. Le SUDC défie l'AS Cannes, équipe de N2, sur la Côte d'Azur. Problème, ce long déplacement est à effectuer en milieu de semaine.

200 supporters à Cannes

Si le président de Dives-Cabourg, Stéphane Gilquin, a évoqué longuement la logistique de ce déplacement dans notre podcast 100% Coupe de France spécial SU Dives-Cabourg, il n'a pas manqué de rappeler qu'environ 200 supporters sont aussi attendus. Parmi eux : Jonathan Bazeille, pour qui cela "semblait normal de suivre les joueurs." Il a alors pris le train très tôt, mardi 4 février, et est déjà arrivé à Cannes.

"La magie de la Coupe"

"Il a fallu poser trois jours, et s'organiser tous ensemble pour ce déplacement à plus de 1 000km", confie-t-il. Il prévoit déjà de retrouver les joueurs lors du petit entraînement prévu mercredi matin, avant la rencontre.

Celui qui est bénévole au club, et qui a suivi la qualification historique face au Puy depuis la friterie, "ne compte pas" quand il s'agit de supporter les joueurs. "Rien que l'aller-retour en train, c'est entre 150 et 200€", compte-t-il.

Jonathan Bazeille Impossible de lire le son.

S'il sait que la rencontre sera difficile contre Cannes, tombeur de Lorient ou Grenoble aux tours précédents, il croit "en la magie de la Coupe". Pour lui, deux scénarios sont possibles : "Soit on prend une correction, soit on réussit à subir et on arrive à être fatal sur une action." En tout cas, lui entend bien remplir son rôle. Avec les autres supporters, ils prévoient une surprise aux joueurs depuis les tribunes…

Pratique. Le coup d'envoi est donné à 20h45, mercredi 5 février. La rencontre est à suivre en direct sur "Tendance Ouest".