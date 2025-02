Manche. Des brebis et agneaux tués : la présence d'un loup confirmée dans le département

L'Office français de la biodiversité confirme la présence d'un loup dans le sud du département de la Manche. Dans la nuit du 20 au 21 janvier, un grand canidé a été pris en photo sur la commune de Marcilly. Le cliché a été transmis à l'Office français de la biodiversité (OFB), établissement en charge du suivi du loup en France. Ce cliché a permis de mettre en évidence les critères morphologiques de l'espèce loup gris (Canis lupus lupus). Une photo prise le 24 janvier au matin sur la commune des Loges-Marchis a mené aux mêmes conclusions.

Des dommages à évaluer

Sur la même période, trois attaques sur des ovins ont été signalées dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 janvier. Les constats de dommages ont été effectués par les agents de l'OFB sur les communes de Marcilly, du Mesnil-Ozenne et de Céaux. Au total, 23 animaux sont concernés par ces dommages : 16 brebis et agneaux ont été blessés et 7 agneaux ont été tués, 3 par morsures et 4 par hypothermie. Une cellule de veille départementale "loup" se réunira début mars pour faire le point sur ces attaques et les indemnisations qui en découlent.