Caen. Les écuries du quartier Lorge, un nouveau lieu de culture

Amavada est une association implantée à Caen, prônant la créativité et l'éducation populaire. Elle affiche l'objectif "de mélanger les pratiques artistiques, les gens, et d'être créatrice de convivialité", explique Plume Hecquard, chargée de communication de l'association.

De la culture… dans des écuries

En septembre, l'association a déménagé dans de nouveaux locaux : les anciennes écuries du quartier Lorge, au 9 rue Neuve Bourg l'Abbé à Caen, réhabilitées en un pôle culturel. Boutique, bars, salles de concerts et de spectacles, et même café associatif : les locaux peuvent abriter de nombreuses activités, parmi lesquelles on retrouve de la musique, du spectacle vivant, du yoga ou encore de l'écriture. "Chez Amavada, la liste est longue et pour tous les goûts", résume Plume Hecquard. Toutes ces activités se déroulent dans un environnement inédit. "L'architecture du lieu est restée semblable aux écuries, ce qui fait de nos murs et de notre plafond en arc de cercle un lieu patrimonial unique." En plus des cours et ateliers plus ou moins réguliers, l'association propose de nombreux événements, à commencer par la soirée du samedi 8 février. A cette occasion, l'association s'associe avec Tohu Bohu, entrepreneur de spectacles et partenaire de longue date. La journée se décomposera en deux temps : à 16h, la compagnie de théâtre Bientôt Avril jouera la pièce Le jour où j'ai rencontré Oscar. Ensuite, "la soirée se terminera avec un concert, celui du groupe Le Blob au style musical singulier et expérimental". Les deux spectacles sont à 10€ et la pièce est gratuite pour les étudiants.

Et dans les prochaines semaines ?

Dans les semaines à venir, Plume Hecquard note "le concert de Valéry Dekowski et ses musiciens vendredi 21 février à 19h", pour assister à la naissance de leurs nouvelles chansons à prix libre. Ensuite, rendez-vous le 8 mars à 17h pour une lecture musicale à prix libre autour du journal de bord Cabdriver de Brother Dege. Le même jour à 18h30, le public pourra prolonger les festivités avec le concert gratuit du jeune groupe caennais Garage Machine.

Pratique. 9 rue Neuve Bourg l'Abbé à Caen. Programmation, billetterie et tarifs sur www.amavada.com.