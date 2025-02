Digosville. Un accident se produit sur la route du Douet Picot, un homme de 19 ans transporté à l'hôpital

Un accident de la route dans la Manche. Peu avant 17h, vendredi 31 janvier, un accident s'est produit à Digosville, sur la route du Douet Picot. Selon les pompiers, un jeune homme de 19 ans a été blessé et transporté au centre hospitalier de Cherbourg. Deux autres personnes, un homme de 38 ans et une femme de 35 ans, sont sorties indemnes et ont été laissées sur place.

Au total, 9 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.