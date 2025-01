Télévision. Décès de Catherine Laborde, ex-présentatrice météo de TF1

Catherine Laborde a marqué l'histoire de la télévision française en présentant les bulletins météo sur TF1 pendant plus de 28 ans. La journaliste, figure emblématique de TF1, s'est éteinte à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille ce mardi 28 janvier. Elle a quitté l'antenne le 1er janvier 2017, après une dernière apparition en direct. Son sourire et sa voix chaleureuse étaient devenus des repères pour des millions de téléspectateurs.

Une annonce bouleversante en 2018

En octobre 2018, Catherine Laborde a révélé publiquement être atteinte de la maladie de Parkinson et de démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative qui combine les symptômes du Parkinson et de l'Alzheimer. Cette annonce a profondément touché ses fans et ses collègues.

Un dernier adieu

Catherine Laborde laisse un vide dans le monde de la télévision, où elle restera une figure incontournable de la météo. Sa famille a précisé que des détails sur ses funérailles seront communiqués ultérieurement.

Le décès de Catherine Laborde met un terme à une carrière hors du commun, caractérisée par sa passion pour son métier.