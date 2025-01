Météo. Un spectacle céleste unique (tous les 100 à 200 ans) observable à l'œil nu en Normandie cette semaine

A partir du mardi 21 janvier, un phénomène céleste rare s'invite au-dessus de nos têtes : six planètes, dont Mars, Jupiter, Vénus et Saturne, vont apparaître comme alignées sur une même ligne dans le ciel. La bonne nouvelle ? Ces quatre-là seront visibles à l'œil nu dès 19h, une fois la nuit tombée.

Pour Neptune et Uranus, il faudra un peu plus d'équipement – des jumelles ou un télescope feront l'affaire. Un petit rappel pour les repérer : contrairement aux étoiles, les planètes ne scintillent pas.

Une illusion d'optique qui vaut le détour

Ne vous méprenez pas, cet alignement est une illusion d'optique. Même si elles semblent proches, ces planètes sont séparées par des centaines de millions de kilomètres. Imaginez un tableau où tout semble à portée de main, mais où les distances sont bien réelles.

Les alignements parfaits en trois dimensions sont encore plus rares : seulement sept fois par millénaire. Ce qui rend cet événement encore plus spécial, c'est qu'il reste observable plusieurs jours, jusqu'au samedi 25 janvier. Et si vous le ratez, pas de panique : un autre alignement aura lieu le 28 février, avec sept planètes cette fois.

Comment bien observer cet événement céleste ?

Pour profiter au mieux de ce spectacle :

Eloignez-vous des lumières artificielles : direction la campagne ou un endroit peu éclairé.

direction la campagne ou un endroit peu éclairé. Habillez-vous chaudement : l'hiver est toujours au rendez-vous, même pour les passionnés d'astronomie.

l'hiver est toujours au rendez-vous, même pour les passionnés d'astronomie. Prenez le temps d'admirer : pas besoin d'être un expert pour apprécier ce moment unique.

Pour savoir où regarder, Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie, conseille de regarder la Lune et de faire un 3/4 de tour vers la gauche.