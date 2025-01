Insolite. C'est l'anniversaire d'une star normande de 40 tonnes, et elle fête ses 140 ans !

Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1885, un cétacé de 19 mètres et 40 tonnes a décidé de poser ses nageoires sur la plage de Langrune-sur-Mer. L'événement a rapidement fait le buzz local (à l'époque, ça se passait par télégramme, mais quand même). Des milliers de curieux se sont précipités pour admirer cette bête gigantesque, qui, soyons honnêtes, ne passait pas inaperçue.

Une baleine, c'est cool… mais ça prend de la place

Que faire d'un tel mastodonte ? La Ville de Caen a eu la brillante idée d'acheter la baleine pour en faire un objet d'étude scientifique. Mais entre conserver la carcasse et stocker un squelette de 19 mètres, ça devenait compliqué. Après plusieurs déménagements (et quelques "on n'en veut plus"), c'est finalement Luc-sur-Mer qui a récupéré le squelette en 1938. Depuis, il trône fièrement dans le parc municipal.

Aujourd'hui, une icône locale

La baleine est partout à Luc-sur-Mer : dans le logo de la ville, sur les panneaux, et même dans le nom du parc municipal. Chaque année, le 14 janvier, la commune célèbre l'échouage avec la confrérie des chevaliers de la Baleine, créée en 1966. Parce que oui, même une baleine mérite sa base de fans.

Une star qui attire encore les foules

Si vous passez à Luc-sur-Mer, ne manquez pas de faire un détour par le parc municipal pour admirer ce squelette impressionnant. C'est gratuit, c'est historique, et c'est l'occasion parfaite pour dire que vous avez vu la baleine. Alors, prêt à souffler ses 140 bougies ?