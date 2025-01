Télévision. La Roue de la Fortune est de retour, le 27 janvier sur M6 !

Après le retour du Juste Prix et du Maillon faible, M6 a annoncé le grand retour de La Roue de la Fortune. A partir du lundi 27 janvier 2025, les téléspectateurs de la chaîne auront le plaisir de (re)découvrir le célèbre jeu télévisé. Dans un communiqué, M6 a révélé qu'Eric Antoine, magicien et humoriste, sera aux commandes de cette toute nouvelle version.

Après plusieurs années d'absence, La Roue de la Fortune sera diffusée en quotidienne, du lundi au vendredi à 17h30. L'émission historique et connue de tous va accueillir de nombreux candidats qui viendront tenter de remporter jusqu'à 20 000 euros ou "un voyage de rêve à l'autre bout du monde", indique la chaîne.

Quelques changements pour cette nouvelle version

Dans cette nouvelle version à venir sur M6, Eric Antoine animera l'émission en solo, sans coanimatrice chargée de révéler les lettres, comme ce fut le cas par le passé avec Victoria Silvstedt ou Valérie Bègue. Désormais, les lettres seront dévoilées de manière numérique.

Chaque jour, trois candidats s'affronteront à travers cinq manches, où ils vont devoir résoudre des énigmes en découvrant des mots ou des expressions. Trouver une consonne leur permet de gagner de l'argent, tandis que les voyelles sont payantes. A l'issue de la cinquième manche, le candidat ayant accumulé le plus d'argent se qualifie pour la finale et a la possibilité de revenir le lendemain. Mais attention à la redoutable case banqueroute et les autres pièges que la roue leur réserve !