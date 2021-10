Première de chute pour le Caen Handball

Les Vikings ont livré une opposition de qualité face au troisième de la saison dernière mais ont lâché prise dans les dernières minutes. "On a explosé, reconnaît Christian Le Moal. Saran dispose d'un groupe plus complet que le nôtre et a eu un peu plus de chance. On a manqué de lucidité."

Mauvaise gestion de la fin de match

A quatre minutes de la fin, Caen comptait un but de plus que son adversaire (28-27), balle en main. L'équipe bas-normande avait réussi à inverser la vapeur dans un match cyclique : départ canon (5-9, 13'), retournement de situation brutal (11-2 encaissé à cheval sur les deux périodes) et retour surprise, jusqu'à ce money time dominé par les locaux. "Je suis très satisfait de la prestation d'ensemble, indique l'entraîneur caennais. C'était un match très intéressant, très tactique. Tout le monde s'est livré à 100% et les consignes ont été bien respectées."

Caen en est maintenant certain : il peut rivaliser avec les meilleurs dans ce championnat. Les Normands aspirent néanmoins à plus, renouer avec la victoire dès dimanche 21 octobre contre Libourne. "Je veux qu'ils restent confiants. Il y a de la frustration mais pas d'abattement. Il va falloir être fort mentalement."