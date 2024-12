Jeu. Gagnez votre déjeuner a la Tour Eiffel pour 2 personnes + une croisière sur la Seine

Confiez-Nous Vos Rêves de Voyage

Avec un réseau de 10 agences implantées en Normandie, Périer Voyages vous accompagne dans la préparation de vos escapades, au départ de votre région. Que vous prévoyiez un séjour, un circuit touristique, une croisière, un week-end ou une sortie journée, nos conseillers sont là pour transformer vos envies en réalité.

Des Voyages Adaptés à Vos Besoins

Profitez d’un décollage pratique depuis les aéroports de Deauville, Le Havre, Rouen ou Caen, et même au départ de Paris si besoin. Nos experts conçoivent pour vous des voyages sur-mesure, en France, en Europe ou vers les destinations les plus lointaines. Chaque détail est pensé pour que votre expérience soit unique.

Une Expertise Passionnée

Avec une équipe de 30 conseillers voyages passionnés et régulièrement sur le terrain, nous vous garantissons un accompagnement personnalisé et des conseils avisés. Leur connaissance des destinations et leur expérience sont vos meilleurs atouts pour réaliser le voyage de vos rêves.

Faites confiance à Périer Voyages pour créer des souvenirs inoubliables, et laissez-nous vous guider vers votre prochaine aventure !

Visitez le site de Périer Voyages pour trouver votre prochain voyage.

Tentez votre chance pour gagnez un cadeau pour deux

Tendance Ouest vous offre un cadeau exceptionnel en ce mois de Décembre ! Gagnez votre déjeuner pour 2 personnes à la Tour Eiffel à Paris et votre croisière sur la Seine ! (aller + retour inclus au départ de Rouen)

Un cadeau romantique, inoubliable mis en jeu par Tendance Ouest et Perier voyages, vos 10 agences de voyages en Normandie.

Pour jouer, il suffit de :

Commenter cette publication en taguant 1 ami(e)



Suivre la page Tendance Ouest et Perier Voyages

Partager la publication en story

Le tirage au sort aura lieu Mardi 24 décembre à 17h !

Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d'année !