Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 13 décembre

Bélier

Terminez ce que vous avez entrepris avant toute autre chose.

Taureau

Vous ressentez l'envie de vous faire plaisir, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer.

Gémeaux

Il sera nécessaire de ne pas prendre les bruits de couloir pour argent comptant, renseignez-vous davantage.

Cancer

Trop insouciant, vous auriez besoin de ralentir le rythme, vous en faites trop d'un coup.

Lion

Un petit déplacement ou une sortie entre amis pourrait vous mener à une rencontre très positive.

Vierge

Vous avez tant de détails financiers en tête que vous risquez de vous disperser. Agissez avant tout par ordre d'urgence.

Balance

Vous serez bien inspiré pour mettre au point de nouvelles directives mieux adaptées à votre situation.

Scorpion

Les célibataires auront toutes les chances de faire une rencontre intéressante ou d'approfondir une relation naissante.

Sagittaire

Les efforts de votre entourage méritent votre approbation. Admettez-le.

Capricorne

Vous aurez ainsi l'occasion de faire valoir votre créativité : à vos plans et maquettes !

Verseau

De nouvelles perspectives vous sourient, soyez réceptif à ce qui va se passer.

Poissons

On vous apprécie bien plus que vous le pensez, mais les événements de cette journée ne vous permettent pas d'en être certain.