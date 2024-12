Caen. Ateliers, spectacle et tour à borddu Pôle Express… le centre-ville s'anime avant Noël !

Noël approche, et l'ambiance des fêtes est déjà bien implantée dans le centre-ville caennais. En plus des illuminations installées, la place de la République s'est transformée en village de chalets et la façade de l'Hôtel de Ville en un calendrier de l'avent géant. Pour découvrir tous ces décors, n'hésitez pas à monter à bord du Pôle Express, le petit train des Vitrines de Caen aux couleurs de Noël. Samedi 14 et dimanche 15 décembre, entre 13h et 18h, il effectuera plusieurs trajets dans le centre au départ de la place Fontette. Vous pourriez même croiser le père Noël !

Patinoire et spectacle

Les Rives de l'Orne, elles aussi, se parent de belles couleurs pour l'occasion. Depuis le 30 novembre, une patinoire y est installée tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. A partir du 21 décembre et jusqu'au 4 janvier, elle sera ouverte tous les jours aux mêmes horaires, excepté le 25 décembre et le 1er janvier. A noter qu'une soirée est prévue sur la patinoire le 20 décembre, pour célébrer le début des vacances : de 19h à 21h, venez patiner paré de votre plus "moche" pull de Noël ! Un spectacle est également à retrouver le 15 décembre aux Rives de l'Orne, proposé par la compagnie Remue-ménage. Cette nouvelle création, intitulée "Dream Parade", promet un moment "hors du temps, associant poésie et féerie." Trois représentations sont à suivre, à 15h, 16h, et 17h.

Des ateliers de Noël

Les Vitrines de Caen proposent plusieurs animations en décembre : le 18 décembre, les familles sont invitées à venir faire leur propre bonhomme de neige de 13h à 17h sur le boulevard Maréchal Leclerc. De la vraie neige sera transportée pour l'occasion. Le 21 décembre, de 14h à 18h, c'est une cuisine qui sera installée place Bouchard. Des chefs réaliseront des démonstrations culinaires, de quoi trouver des idées de repas de Noël ! Sur la Presqu'île, le Pavillon propose également un atelier de Noël. Cette fois, il aura lieu les 14, 18 et 21 décembre, de 10h à 11h30. L'objectif est de fabriquer des petites maisons d'hiver, l'occasion de personnaliser votre décoration de Noël ! La réservation est obligatoire.

Pratique. Programme et tarifs sur caen-fete-noel.