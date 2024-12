En questions. "On a plein de choses à raconter !" Captain Sparks & Royal Company sort un album

Les Rouennais de Captain Sparks & Royal Company préparent un album qui sera présenté le 1er mars 2025 au Trianon transatlantique de Sotteville-lès-Rouen. Antoine Rigaud est le chanteur du groupe.

Comment vous présenteriez le groupe ?

"On a longtemps cherché notre identité parce qu'on avait du mal à se ranger dans une case. La chanson française nous va bien même si le projet a diverses influences : hip-hop, musique latine, jazz… On fait un joyeux bordel de tout cela et ça a donné Captain Sparks & Royal Company. C'est une bande de potes. On est six musiciens et un ingé son. C'est à la croisée des chemins entre Brassens et NTM. C'est vraiment ce qu'on aime."

Brassens, c'est pour le côté poétique de vos textes ?

"C'est exactement ça. Au-delà d'être un maître, Brassens avait une légèreté dans son écriture avec une approche métaphorique, des nuances, mais toujours très accessibles. Ça m'a toujours charmé de jouer avec les mots, de raconter des histoires simples mais avec un sens beaucoup plus profond, voire caché. C'est aussi par pudeur. Des fois, on n'ose pas. Donc, je déguise mes propos avec un peu de poésie."

Vous avez joué sur la scène de l'Armada 2023. Y a-t-il eu un avant et un après ?

"Ça nous a clairement aidés. Ça a permis de mettre un coup de projecteur sur le projet, de rentrer dans un cercle privilégié de groupes en développement sur lesquels la Région a un certain regard, un accompagnement. Et jouer sur des grosses scènes comme celle de l'Armada, ça contribue à sortir des frontières de la Normandie pour jouer sur des festivals, d'autres salles de concert ou des événements."

Après deux EP, vous sortez un album, c'est déjà une forme d'accomplissement ?

"C'était vraiment un objectif pour nous. Il fallait se sentir prêts et l'assumer. Un album, ça se défend. On a fait des dates, de plus en plus de festivals… Il nous manquait l'album. Les choses arrivent dans le bon ordre. On a plein de choses à raconter. Il va s'appeler La Belle image. Et il sera fidèle au projet : plus d'une dizaine de titres avec de la chanson, des morceaux plus latins, plus hip-hop, et peut-être des surprises et des invités…"

Découvrez Ça va mal, extrait du futur album de Captain Sparks & Royal Company :