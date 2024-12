Place du commerce. Fast-food, spécialités grecques et seconde main : des nouveautés dans l'agglomération de Rouen

Cette boutique s'est installée au 10 rue de Binche à Maromme. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (samedi 19h).

On y trouve des vêtements de seconde main, bijoux et accessoires. "Je propose des vêtements achetés chez des grossistes, lavés et remis en état, pour hommes, femmes et enfants", précise Sandrine Royer, la gérante. Toutes les tailles sont disponibles et le stock est renouvelé régulièrement.