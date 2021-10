Rouen : à la découverte de l'aviron

Trente bateaux de divers clubs français seront engagés dans cette course de Défi Seine Aviron. Les sportifs effectueront une course de 7km entre le Pont Flaubert et le viaduc d'Eauplet. La course se déroulera de 16 à 18h.

Un village ouvrira ses portes de 14h30 à 18h, à l'Espace Pasteur, près du hangar H2O. Le Club nautique et athlétique de Rouen y présentera ses activités. Des démonstrations seront faites sur des machines à ramer. A retrouver également, une exposition de bateaux de compétition, de patrimoine, ...

Pratique. Samedi 20 octobre, à partir de 14h.