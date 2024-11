Jeu. Gagnez 2 places pour le Salon Gourmand au Parc Expo Rouen le 8,9, 10 novembre 2024

Salon Gourmand au Parc Expo de Rouen : L’événement épicurien de l’année

Du 8 au 10 novembre 2024, le Parc des Expositions de Rouen accueillera le Salon Gourmand, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de plaisirs gustatifs. Ce salon, destiné aux épicuriens et aux gourmets, invite les visiteurs à explorer trois univers complémentaires : Vins & Terroirs, Chocolat et Plaisirs Sucrés, et Beerdays. Un parcours savoureux pour ravir les papilles et découvrir de nouvelles saveurs !

Un Salon riche en saveurs et en découvertes

Près de 250 exposants seront présents pour partager les trésors de leur région : vins de caractère, spécialités locales, recettes innovantes et gourmandises artisanales. Ce sera l’occasion rêvée de déguster les dernières cuvées, de découvrir des produits rares, et de repartir avec des souvenirs gustatifs de qualité.

Les animations : entre spectacles culinaires et ateliers interactifs

Le Salon Gourmand ne se limite pas aux dégustations ; il propose aussi un programme d’animations varié pour enrichir l’expérience des visiteurs :

Les Chef(fe)s à l’honneur : Rencontrez des chefs talentueux et découvrez leurs techniques et astuces pour sublimer les produits du terroir.

: Rencontrez des chefs talentueux et découvrez leurs techniques et astuces pour sublimer les produits du terroir. Shows culinaires avec C2 La Cuisine : Assistez à des démonstrations en direct où les chefs partagent leurs secrets de cuisine et présentent des recettes originales.

: Assistez à des démonstrations en direct où les chefs partagent leurs secrets de cuisine et présentent des recettes originales. Ateliers Mets-Vins & Biérologie : Apprenez à associer vins et plats grâce à des ateliers spécialisés, et explorez les subtilités de la biérologie.

: Apprenez à associer vins et plats grâce à des ateliers spécialisés, et explorez les subtilités de la biérologie. Le Caneton à la Rouennaise : Découvrez ce plat emblématique de la région, réinterprété pour le plaisir des visiteurs.

Informations pratiques

Dates : Du 8 au 10 novembre 2024

Lieu : Parc des Expositions de Rouen

Un événement à ne pas manquer pour les amateurs de gastronomie et de plaisirs gourmands !

Gagnez deux places avec Tendance Ouest !

Pour ce week-end, gagnez 2 places pour le Salon Gourmand à Rouen. Jusqu'à 15 gagnants seront tirés au sort aujourd'hui, le 7 novembre 2024 à 16h00. Tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous.