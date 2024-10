Rouen. Tout va bien, une comédie... sur la fin du monde

Tout va bien est une comédie sur la fin du monde. C'est un spectacle qui s'inspire du climat d'éco-anxiété actuel, mais "on rit beaucoup, comme précise Séphora, du groupe Chiendent, compagnie rouennaise. On a décidé de danser sur les ruines de la catastrophe à venir pour mieux la déjouer, s'il est encore temps !"

Comment s'engager face à la crise ?

Dans ce nouveau spectacle, le duo Nadège Cathelineau et Julien Frégé a voulu s'interroger sur la question de l'engagement face à la crise. Leurs alter ego sur scène s'illustrent par leurs faiblesses, leurs angoisses, leur incapacité à renoncer à certains petits plaisirs coupables, malgré le fait qu'ils aient conscience de l'imminence de la catastrophe. Julien a cependant une solution possible : construire une yourte ou une maison bulle avec ses 8 000€ d'économies, alors que Nadège fuit et revendique l'imaginaire comme voie de sortie. Cette pièce propose de nous confronter à notre propre déni avec beaucoup humour mais pour mieux réveiller les consciences.

Pratique. Les 16, 17 et 19 octobre. Les deux rives à Rouen. 1 à 15€. cdn-normandierouen.fr