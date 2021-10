François Fillon à Saint-Lô

Pendant plus de deux heures, il s'est adressé aux militants, aux adhérents du parti mais aussi aux élus et aux parlementaires venus nombreux. Martelant d'abord un discours incisif vis à vis de la gauche et de l'actuel président de la République, présentant ensuite son projet articulé en trois points et rappelant enfin ses convictions profondément gaullistes.

Dans un second temps, il a répondu aux questions du public, qui portaient notamment sur la question du mariage homosexuel, sujet qui fait débat aujourd'hui, sur le cumul des mandats et le "millefeuille territorial" et sur la question des 35h qu'il veut abroger. L'ex-Premier ministre est sorti comme il est entré : sous les applaudissements et dans un bain de foule plutôt chaleureux.