Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 9 novembre

Bélier

N'imposez pas vos convictions ou vos méthodes comme si vous seul déteniez la recette du bonheur.

Taureau

Contrairement à vos habitudes, vous déciderez de ne rien provoquer, de laisser faire le destin. Vous n'aurez pas tort.

Gémeaux

Cela fait longtemps que vous travaillez dur, mais votre bonne volonté et vos capacités ont maintenant des chances d'être reconnues !

Cancer

Ne cherchez pas à battre des records en voulant à tout prix démontrer que vous êtes un pro de la finance. Suivez votre intuition !

Lion

L'énergie des autres se marie très bien à votre diplomatie et à votre souplesse, profitez-en !

Vierge

Vous serez plus actif que d'ordinaire et la forme est omniprésente, tout va bien !

Balance

Cette journée vous invite à donner de l'amour et à en recevoir, par tous les moyens harmonieux disponibles.

Scorpion

De bonnes nouvelles arrivent à point nommé pour vous permettre de retrouver un nouvel élan, si vous travaillez.

Sagittaire

L'agitation qui règne dans votre environnement vous perturbe, vous supportez mal les tensions alors, restez objectif et ne rentrez dans aucune polémique.

Capricorne

Amis Capricorne, une belle générosité affective s'annonce pour cette journée.

Verseau

Profitez pleinement de ce climat bénéfique qui vous facilite grandement la vie et fait apparaître des opportunités sentimentales.

Poissons

Il vous est conseillé de mieux réfléchir sereinement avant de passer à l'acte et de communiquer, restez modéré et tolérant et tout ira bien…