Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 7 novembre

Bélier

Fini les contrariétés, vous pouvez dès à présent faire de la place pour la grande aventure amoureuse.

Taureau

Vous êtes bien dans votre tête, mais vous en faites trop, modérez votre activité.

Gémeaux

Tout va mieux du côté de vos amours, profitez donc de cette belle accalmie pour mettre à jour vos plans d'avenir.

Cancer

Vos opinions ne passeront pas inaperçues. Vous serez efficace pour ce qui est de vous affirmer.

Lion

Vous mettrez à profit votre sens du service positivement. Vos proches apprécieront grandement vos initiatives.

Vierge

Ce n'est pas une très bonne période en amour et c'est le moment de prendre d'importantes décisions.

Balance

C'est une journée idéale pour vider votre sac et faire le point avec votre moitié !

Scorpion

N'essayez pas de convaincre, les esprits sont entêtés actuellement. Faites vos propositions et passez à autre chose.

Sagittaire

Vos relations les plus proches sont mises à l'épreuve et vous n'avez pas d'autre choix que de les affronter sérieusement.

Capricorne

En amour, vous pouvez vous montrer un peu possessif et votre moitié n'est pas forcément prête à subir votre jalousie.

Verseau

Vous savez séduire, envoûter et faire régner autour de vous une ambiance inspirante et complice !

Poissons

Aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur, plus apte à vous affirmer et plus disponible pour communiquer.