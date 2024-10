Télévision. Matched : l'appli pour trouver (enfin !) le film parfait à regarder à deux

Qui n'a jamais passé de longues minutes à chercher le film idéal, seul face à une pile d'options ou pire, en débattant avec un ami ou un partenaire ?

Matched, une appli lancée en juin 2023, met fin à ce casse-tête avec une idée ingénieuse et ludique : aider deux personnes à se mettre d'accord en quelques gestes simples. Le principe est aussi intuitif qu'amusant : chaque utilisateur se connecte, sélectionne sa plateforme de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video etc.) et choisit s'il préfère une série ou un film.

A l'image des applis de rencontres, Matched propose alors une sélection de titres sur laquelle il suffit de "swiper" à gauche pour refuser ou à droite pour dire oui.

Le véritable coup de génie ? Si les deux utilisateurs “likent” le même film, c'est un match ! En un clin d'œil, l'appli affiche le film choisi pour une séance instantanée. Facile, rapide et sans accrochages : Matched gagne le cœur des cinéphiles en simplifiant leurs soirées.