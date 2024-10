Concert. Festival des Saints Sauveurs du rock. Pour les grands et les petits !

Le festival musical des Saints Sauveurs du rock à Saint-Sauveur-Lendelin se tient samedi 26 octobre. C'est la 16e édition du festival, avec une version pour les enfants, c'est Kids du Rock avec concert et animations dès 13h30 dans le gymnase de la commune, entrée gratuite pour toute la famille.

Pour les plus grands, des concerts en soirée dès 19h, avec quatre groupes à l'affiche, : La Ruda, Opium du Peuple, The Foxy Ladies et Lady Stealer avec un écran géant pour ne rien manquer de ce qui se passe sur la scène.

C'est à partir de 19 heures à l'espace culturel Louis Costel de Saint-Sauveur-Lendelin. Tarif : 20 euros.