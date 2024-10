Festival. Le Fêno, c'est ce week-end au Parc des expositions de Caen

Le Fêno, festival de l'excellence normande, est de retour du vendredi 18 au dimanche 20 octobre au Parc des expositions de Caen. Cette cinquième édition célèbre, comme chaque année, les talents et les produits emblématiques de la Normandie. Près de 400 exposants seront présents, et proposeront des produits divers et variés. Vous pourrez y retrouver de la gastronomie, déguster des produits du terroir et échanger avec les producteurs, il y aura aussi de l'artisanat, des cosmétiques, et bien plus encore.

C'est un programme riche et diversifié qui est attendu sur l'ensemble du week-end. Le FÊNO se déploiera sur plusieurs espaces thématiques permettant d'explorer différents aspects de la culture normande :

A toutes jambes : Cet espace est dédié aux innovations dans le domaine de la mobilité, de l'industrie aéronautique à la logistique, en passant par la santé et l'éducation.

Cœurs battants : Les arts et la culture sont à l'honneur ici, avec des spectacles vivants, des concerts, et des expositions d'art.

Deux mains : Cet espace mettra en lumière les métiers d'art, mariant savoir-faire traditionnels et innovations contemporaines.

L'eau à la bouche : Les visiteurs pourront savourer une multitude de délices normands, des fruits de mer aux produits laitiers, avec des rencontres avec des chefs et des producteurs locaux.

Une ferme grandeur nature : Les familles pourront découvrir les races animales normandes dans un cadre ludique et éducatif.

Fêno pépites : Un espace dédié à la mode et à l'artisanat, où seront présentées des créations uniques.

Fêno boutique : Une sélection de produits exclusivement normands, mettant en avant l'artisanat local.

En plus de ces espaces, le festival proposera de nombreuses activités, notamment des ateliers participatifs, des spectacles, des défilés de mode, des démonstrations culinaires ou encore des animations pour les petits et pour les grands.

Alexandrine Salvi, directrice de communication de la région, nous parle de l'événement :