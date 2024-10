Caen. Renaud Lavillenie au Palais des sports pour le Perch'Xtrem 2025

Pour sa première au Palais des sports de Caen, le Perch'Xtrem aura comme tête d'affiche Renaud Lavillenie. Le champion olympique à Londres en 2012 et ex-détenteur du record du monde avec un saut à 6,16 mètres, réalisé en 2014 à Donetsk, sera présent pour cette compétition qui aura lieu le 31 janvier 2025. Cette compétition verra s'affronter les meilleurs perchistes internationaux sur une piste en X. L'organisation devrait annoncer d'autres grands noms dans les prochaines semaines.

Et enfin, le 1er février 2025, près de 200 perchistes se succéderont lors de trois concours, répartis en compétitions départementale, régionale, et nationale. Cette journée mettra à l'honneur les jeunes talents et les perchistes amateurs.