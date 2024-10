Journée mondiale du calvados. Cinq cocktails originaux qui mettent à l'honneur la Normandie

Si le calvados est avant tout un emblème normand, le World Calvados Day est devenu un événement global. En 2023, des centaines de passionnés se sont retrouvés pour trinquer et découvrir les mille et une façons de déguster ce breuvage, parfois même sous forme de cocktails créatifs. Et cette année encore, les célébrations promettent d'être hautes en couleurs, avec des dégustations prévues dans des villes comme Dublin, Medellin, Dubaï ou encore Sydney.

Le calvados : plus qu'une boisson, un art de vivre

Produit dans plus de 300 distilleries normandes, le Calvados est une véritable fierté régionale. Avec des appellations protégées telles que calvados Pays d'Auge ou calvados domfrontais, cet alcool séduit de plus en plus de jeunes amateurs de spiritueux.

Quelques recettes

A l'occasion de la Journée mondiale du calvados, impossible de passer à côté des cocktails à base de cet alcool normand. En voici cinq à essayer absolument, alliant tradition et modernité pour sublimer le goût unique du calvados. De quoi surprendre vos invités ou simplement redécouvrir cet alcool emblématique de la région !

Calvados Fizz

Un classique revisité pour une touche de fraîcheur. Le calvados Fizz est une variante du célèbre Gin Fizz, où le calvados remplace le gin. Ce cocktail est idéal pour les journées chaudes, grâce à la combinaison de calvados, de jus de citron frais et de sirop simple, allongée avec de l'eau gazeuse.

Comment le préparer ? Dans un shaker, mélangez 60ml de calvados, 30ml de jus de citron frais, 30ml de sirop simple et des glaçons. Secouez énergiquement, filtrez dans un verre rempli de glace, et complétez avec de l'eau gazeuse. Garnissez d'une tranche de citron pour une touche d'élégance.

Pomme d'Amour

Un hommage à la Normandie et à ses pommes. Avec ce cocktail, on retrouve la douceur de la liqueur de pomme verte et une pointe de cannelle qui vient sublimer le calvados. Ce mélange sucré-acidulé fait écho aux vergers normands.

Comment le préparer ? Dans un shaker, mélangez 60ml de calvados, 15ml de liqueur de pomme verte et une pincée de cannelle avec de la glace. Secouez bien et servez dans un verre à martini refroidi, décoré d'une tranche de pomme.

Château de Falaise

Un cocktail sophistiqué pour les amateurs de saveurs complexes. Baptisé en hommage au célèbre château normand, ce mélange de vermouth rouge, de liqueur de cerise et de calvados offre un équilibre subtil entre amertume et douceur. Parfait pour une soirée élégante.

Comment le préparer ? Dans un shaker, mélangez 60ml de calvados, 15ml de vermouth rouge et 15ml de liqueur de cerise avec de la glace. Filtrez dans un verre à martini et garnissez d'une cerise pour la touche finale.

Trou normand

La tradition revisitée en un shot rafraîchissant. Connu comme une pause digestive au milieu d'un repas copieux, le Trou normand est ici revisité avec un sorbet citron pour ajouter une note rafraîchissante à cette coutume normande.

Comment le préparer ? Dans un verre à shot, versez 15ml de sorbet citron et ajoutez 15ml de calvados. A déguster d'un trait entre deux plats pour nettoyer le palais !

Pomme normande

Une alliance parfaite entre le calvados et la pomme. Ce cocktail capture l'essence de la Normandie à chaque gorgée, avec une touche fruitée grâce au sirop de pomme et à la vivacité du jus de citron.

Comment le préparer ? Mélangez 45ml de calvados, 15ml de sirop de pomme et 30ml de jus de citron frais dans un shaker avec des glaçons. Secouez vigoureusement, filtrez dans un verre à cocktail et ajoutez un trait de soda pour l'effervescence.

Cette sélection de cocktails revisite le calvados de manière créative, tout en respectant l'héritage normand. Retrouvez plein d'autres recettes ici.