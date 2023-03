Normandie. Ventes de calvados : "On va aller envahir les États-Unis !"

Le calvados a la cote ! Les ventes du célèbre spiritueux normand ont progressé de 4,7 % en 2022, dont 7,8 % à l'export. Interview avec Jean-Luc Pignol, président de l'Interprofession des appellations cidricoles (IDAC).

Jean-Luc Pignol, comment expliquez-vous cette année exceptionnelle ?

"C'est très intéressant. Après deux années de disette à cause de la Covid-19, on repart de l'avant. On atteint des croissances sur les ventes supérieures à celles de l'avant-pandémie. On a des producteurs engagés et volontaires pour aller vers l'export. On est aussi encouragés par les élus locaux. Un plan Pomme va se mettre en place par la Région."

Jean-Luc Pignol est le président de l'Interprofession des appellations cidricoles (IDAC).

Avec +70 % de croissance aux États-Unis, peut-on dire que les Américains aiment boire du calva ?

"J'espère qu'ils vont en boire de plus en plus ! (rires) C'est une cible depuis quelques années. Il y a un vrai potentiel, mais on pourrait en vendre beaucoup plus. Il y a un renouvellement de génération chez nos producteurs qui sont plus enclins à voyager. Les États-Unis ont des produits similaires aux nôtres, comme le cognac par exemple. Il faut trouver des relais de croissance sur place. Et puis, on organise deux voyages aux États-Unis cette année. On va aller envahir les States !"

Y a-t-il d'autres marchés à aller conquérir ?

"Oui, surtout en dehors de l'Europe. Par exemple, la Corée du Sud est un pays très dynamique qui pourrait s'inscrire dans nos prochaines cibles. Le premier chantier reste les États-Unis pour qu'il soit le premier pays importateur. Aujourd'hui, le premier reste l'Allemagne (+25 % en 2022), devant les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Corée du Sud et le Japon. On va tout faire pour aller vers ces pays sans oublier nos voisins que sont l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne ou l'Angleterre."

Sa réussite est-elle aussi liée à la diversité de ce spiritueux ?

"Le retour en force du calvados est aussi lié à la modernisation des outils. La diversité des pommiers dans les champs a permis de faire des calvados avec différentes variétés de pommes. On arrive à faire des assemblages entre le doux, l'amer et le sucré dignes de ce nom. Il faut être fier de nous."