Caen. L'orchestre de l'opéra national d'Ukraine joue devant le Mémorial

Jeudi 10 octobre, le Mémorial de Caen invite l'orchestre de l'opéra national d'Ukraine à jouer sur son esplanade. A partir de 11h, une cérémonie de lever des couleurs doit avoir lieu, en présence de l'Ambassadeur d'Ukraine en France. Le tout sera filmé et retransmis à Kiev. "Cette cérémonie permettra à tous les Caennais d'être présents et d'exprimer leur amitié et leur solidarité aux Ukrainiens", précise le Mémorial de Caen.

Les hymnes français et ukrainiens seront joués, avant que le directeur du Mémorial, Kléber Arhoul, ne prenne la parole.

Concert exceptionnel ensuite

Le soir, à 20h, l'orchestre se produira sur la scène du Théâtre de Caen. L'occasion de "soutenir les artistes qui sont, en Ukraine comme ailleurs, des combattants de la liberté". Un concert, affichant déjà complet, qui doit débuter par l'hymne national de l'Ukraine. "Le Chœur de l'Orchestre Universitaire de Caen, par sa participation (52 choristes), exprimera le soutien de l'Université et de la jeunesse de Caen au peuple ukrainien", poursuit l'établissement.

Un rassemblement de soutien au peuple ukrainien avait déjà eu lieu sur l'esplanade du Mémorial de Caen le 6 mars 2022.