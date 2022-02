L’escargot entêté, dans le quartier de la gare

Vous devriez trouver votre bonheur.



Fondants, les desserts !

Le premier vous propose l’entrée du jour ou le dessert du jour avec le plat du jour et un café. Le second, permet de bénéficier des trois plats. De quoi satisfaire tous les appétits. J’optais pour un menu. Ce jour-là, le chef proposait en entrée une terrine de lapin aux abricots et noix de cajou. Une excellente mise en bouche. Pour plat principal, on m’a servi un porc au curry, ses haricots blancs et sa petite salade. Je m’en suis félicité. En dessert, j’ai craqué pour la poire pochée, caramel à l’orange et glace réglisse. Fondant !

Avec un bon café pour finir, le service a duré 45 minutes. C’est le temps de référence à L’escargot entêté. Il ne faut donc pas se fier à la vitesse de croisière du gastéropode fétiche qui lui a prêté son nom.

Créé il y a deux ans, ce bistro-resto est devenu très tendance. Compte tenu de sa popularité, je vous conseille donc de réserver à l’avance et, cela, d’autant plus si vous êtes nombreux.

Pratique. L’escargot entêté, 24 rue Pierre Girard, à Caen, tout près de la gare.

Tél. 02 31 34 22 22. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire