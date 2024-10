[Vidéo + photos] Lillebonne. Une nouvelle installation au théâtre romain ?

L'odeur du bois et de la corde en chanvre saisit les narines, entre deux hauts murs du théâtre romain de Lillebonne. Brice Brigaud, président de l'association Les Fabri Tignuarii, s'active pour y monter un échafaudage antique, à la manière de nos ancêtres. Une volonté du Département de Seine-Maritime, propriétaire de ce théâtre antique, pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre ce site, construit au Ier siècle de notre ère.

Brice Brigaud préside les Fabri Tignuarii, une association de passionnés spécialistes des reconstitutions de chantiers antiques.

Une première en France

Pour monter cet échafaudage d'antan, l'association utilise les trous de boulins, ces cavités situées dans les murs à hauteur régulière. "On en trouve tous les 1,50m, soit cinq pieds romains, la hauteur maximale de travail d'un homme lorsqu'il fait de la maçonnerie", éclaire Brice Brigaud, spécialiste des chantiers antiques et médiévaux. "Cet échafaudage est composé de deux essences de bois rond, le sapin et le châtaignier, ainsi que de la corde en chanvre issue de la corderie Palus, l'une des dernières corderies artisanales françaises située en Corrèze."

Visible à partir du samedi 5 et du dimanche 6 octobre à l'occasion de la Fête de la science, l'ouvrage sera pérenne et entretenu régulièrement par Les Fabri Tignuarii. Interdiction, cependant, de grimper dessus, mais cet échafaudage aura une visée pédagogique, rappelle Marie Lambin, directrice du théâtre antique : "Les visiteurs interprètent parfois mal l'utilité des trous de boulins. Cela permet aussi de rappeler qu'un théâtre antique comme celui-ci était dans de perpétuels travaux." L'occasion également de se rendre compte que les Romains "étaient particulièrement astucieux et ingénieux" puisque le système n'est pas si différent des échafaudages d'aujourd'hui.

Le site du théâtre antique de Lillebonne est exceptionnel, avec les murs parmi les plus hauts conservés dans le nord de la France.

S'il existe déjà des échafaudages du Moyen-Age ailleurs, l'installation pérenne d'un tel ouvrage antique est une première en France.

Pratique. A l'occasion de la Fête de la science, l'association Fabri Tignuarii présentera son travail au public samedi 5 et dimanche 6 octobre de 14h à 17h. Le théâtre antique est ouvert tous les jours jusqu'au 3 novembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Entrée gratuite.