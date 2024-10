Jurques. Le zoo sauve deux cobras maltraités détenus illégalement

Les deux cobras ont été saisis chez des particuliers qui les détenaient illégalement dans des conditions très mauvaises. Cette situation n'est malheureusement pas unique en France, où les saisies d'animaux exotiques se multiplient. L'Office français de la biodiversité a agi pour garantir leur bien-être et mettre fin à une détention potentiellement dangereuse pour les animaux comme pour les humains.

Un accueil chaleureux au zoo de Jurques

Transférés au zoo de Jurques en septembre dernier, les cobras ont rapidement bénéficié de soins quotidiens prodigués par les équipes animalières et vétérinaires du parc. Ces professionnels sont déterminés à offrir aux reptiles un environnement sécurisé et adapté, loin des mauvais traitements qu'ils ont subis. Aujourd'hui, les deux cobras évoluent en excellente santé, s'épanouissant dans leur nouvel habitat.

Pourquoi ne pas détenir d'animaux interdits chez soi ?

La détention de reptiles et d'autres animaux exotiques est soumise à une réglementation stricte en France. Ces espèces, en raison de leur dangerosité, ne peuvent être détenues que par des établissements d'élevage ou de présentation au public, et uniquement par des personnes titulaires d'un certificat de capacité. Le non-respect de ces règles peut entraîner des sanctions sévères, avec des peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Un rôle crucial pour les parcs zoologiques

L'accueil d'animaux maltraités fait partie intégrante des missions des parcs zoologiques. En plus de sensibiliser le public à la biodiversité, ces établissements jouent un rôle essentiel dans la réhabilitation et le soin des animaux, leur offrant une seconde chance dans un environnement sûr et respectueux.