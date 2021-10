Philippe Gosselin : "je ne souhaite pas célébrer ce type de mariage"

Il est représenté depuis plusieurs jours comme l'un des meneurs de la Fronde contre ce projet de loi sur le mariage pour tous en tant que membre fondateur du "collectif des maires pour l'enfance". "Il y un mouvement" indique-t-il , un "mouvement d'élus et de parlementaires, mais aussi au delà parce que les gens se rendent compte que c'est peut ête un peu plus compliqué que ce que l'on a bien voulu dire".

Le député de la Manche, très en vue dès qu'il s'agit de sujets attenant à la famille, ne se cache pas. "C'est vrai que moi je ne souhaite pas célébrer ce type de mariage [...] je suis favorable à l'instauration d'un droit de retrait, d'une clause de conscience qui permette aux élus locaux de ne pas célébrer ces mariages" ...

Si le débat ne fait que commencer, le Manchois s'attend à être "stigmatiser". "Ce sera évidemment le procès un peu facile car qui n'est pas avec nous et contre nous et qui est contre nous est homophobe [...] J'espère que d'un côté comme de l'autre on saura dépasser ces invectives " avant de conclure "J'invite tout ceux qui pourrait être amené à renir des propos homophobes à tourner sept fois leurs langues dans leurs bouches avant de dire des bêtises"

