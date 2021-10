Le Musée des Beaux Arts de Rouen dévoile ses toiles cachées

Financée à plus de 90% par des partenaires, et pour une grande partie par la Matmut cette nouvelle scénographie a le mérite de remettre en lumière des oeuvres restées longtemps cachées dans les réserves du musée. "Nous avons remis en lumière des petites merveilles que détient le musée mais qui n'étaient jamais montrées au public", s'est réjoui Sylvain Amic, directeur du Musée des Beaux-Arts. Nouvelle scénographie, mise en place des oeuvres, restauration, tout a été rondement mené en un an.

7 salles

Au fil des salles, les visiteurs pourront admirer les sept expositions-dossiers. La première est consacrée à la Renaissance et notamment à la restauration du vitrail du jugement dernier, créé au début du XVIe, qui se trouvait à l'origine dans l'église Saint-Vincent, détruite durant la seconde guerre mondiale.

La seconde salle retrace l'histoire du Port de Rouen, port maritime dans un environnement fluvial. Archives, tableaux, sont livrés au regard du public.

La troisième salle est consacrée à un peintre en résidence au Musée : Pierre Buraglio. Celui-ci s'est promené dans les salles pour reproduire certaines oeuvres avec des matériaux d'aujourd'hui.

Vient ensuite une exposition consacrée au compositeur rouennais Boieldieu. Le visiteur est plongé dans le monde du musicien par le biais de tableaux, d'instruments de musique ainsi que d'enregistrement d'oeuvre du compositeur.

Delacroix et la Normandie sont le sujet de l'exposition suivante. Le clou de cette salle est sans conteste le tableau de l'abbaye de Valmont par Delacroix, à l'époque où celui-ci est considéré comme l'un des grands peintres du romantisme.

La salle d'après est entièrement consacrée aux oeuvres de Jacques-Emile Blanche et notamment le décor qu'il a composé pour la biennale de Venise de 1912.

Le Temps des collections se termine sur une salle dédiée à Zao Wou-Ki, un peintre originaire de Pékin qui est actuellement un des plus côtés sur le marché. Le visiteur pourra y admirer quelques unes de ses aquarelles ainsi qu'un grand tableau peint en hommage à Monet.