[Photos] Seine-Maritime. Pandas roux, oiseaux et antilopes : dans la peau d'un soigneur au parc de Clères

Donner à manger aux animaux du parc de Clères, vous avez déjà essayé ? C'est ce que j'ai voulu faire cette semaine. Le temps d'une matinée, j'ai accompagné trois soigneuses : Emilie Levayer, en charge ce jour-là des pandas roux, Fanny Autin, des loriquets (une espèce d'oiseaux), et Emeline Langlois, des antilopes. Je me suis glissée dans leur peau.

Du bambou et du nectar au menu

Au quotidien, les soigneurs du parc de Clères sont aux petits soins pour leurs pensionnaires. Le matin, ils se retrouvent dans une salle de pause et se répartissent les secteurs. J'ai commencé par suivre Emilie Levayer pour nourrir deux petits pandas roux : Chaya, une femelle de 7 ans, et Tao, un mâle de 6 ans. "Le matin et le soir on leur donne des croquettes adaptées et en complément du bambou, qui est leur alimentation principale", explique-t-elle. Vers 10h, nous sommes allées les voir avec nos gamelles remplies de granulés dans les mains. J'ai disposé les granulés à différents endroits de leur enclos, puis j'ai pu leur en donner quelques-uns à la main. C'était la première fois que j'en approchais de si près, et j'étais conquise : ils ressemblent à des peluches.

J'ai ensuite accompagné Fanny Autin pour nourrir les loriquets, des oiseaux aux couleurs vives venus d'Australie, qui ressemblent à des perroquets. "On leur donne du nectar, c'est ce dont ils se nourrissent dans la nature", indique l'employée du parc. On le trouve naturellement dans les fleurs mais au parc de Clères, ce nectar est reconstitué. Nous sommes allés dans leur enclos et l'un des loriquets, appelé Bouli, s'est posé sur l'épaule de Fanny. J'ai pu lui donner un peu de nectar. Fanny a ensuite vérifié si tous les oiseaux allaient bien, puis on a disposé les gamelles à des endroits différents pour éviter de potentielles bagarres. Ils sont nourris le matin, en début d'après-midi et en fin de journée.

Lors de ma venue au parc de Clères, j'ai aussi pu nourrir les loriquets avec du nectar dont Bouli, l'un des oiseaux les plus proches de l'homme.

Enfin, je suis allée voir les antilopes, en semi-liberté, avec Emeline Langlois. Le parc de Clères étant grand, nous avons pris une voiturette remplie de nourriture. "Généralement elles broutent l'herbe, mais on leur donne aussi des compléments riches en fibres et d'autres en vitamines, confie la soigneuse. On ne les touche pas, mais on vérifie qu'elles ne soient pas blessées", ajoute-t-elle. En effet, les mâles avec leurs cornes peuvent blesser les autres antilopes.

J'ai donné à manger aux antilopes du parc de Clères. Pour ce faire, j'ai rempli plusieurs mangeoires avec des granulés.

Des séances de nourrissage ouvertes à tous

Si vous aussi vous voulez nourrir les animaux du parc, dimanche 29 septembre de 14h à 17h, des séances "nourrissage" sont organisées sans réservation : à 14h, rendez-vous avec les pandas roux, à 15h avec les gibbons et à 16h, avec les flamants. L'occasion de découvrir le métier de soigneur.