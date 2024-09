Près de Caen. Un trafic de drogue démantelé : prison ferme pour le dealer

"Après une enquête minutieuse et la surveillance d'un domicile suspect", un point de deal a été démantelé à Fleury-sur-Orne, mercredi 11 septembre 2024. Au total, quatre individus ont été interpellés, il s'agit du vendeur, un complice et deux acheteurs. Du cannabis, de l'ecstasy, de la cocaïne et plus de 1 000€ en espèce ont été saisis.

Une affaire à suivre ?

Le principal mis en cause a écopé d'une peine de trois ans de prison ferme et un avec sursis. La police indique également que ce dernier a été "confondu dans une autre affaire grâce aux analyses de la police scientifique".

