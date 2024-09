En questions. La créatrice caennaise Sophie Ochera participe aux Etsy Design Awards, un concours international : "Une belle reconnaissance"

Sophie Ochera tricote des pulls à la main qu'elle vend sur la plateforme web Etsy. Elle est l'une des six Françaises finalistes des Etsy Design Awards, un concours international récompensant les créations indépendantes.

D'où vient votre passion pour le tricot ?

"J'ai appris le tricot très jeune avec ma grand-mère. Après une formation en stylisme textile et une petite carrière à Paris, je suis venue m'installer à Caen. Au début, je donnais des cours d'anglais pour gagner ma vie, mais cela ne me plaisait pas du tout. J'ai alors décidé de lancer ma marque de tricot. J'utilise la technique traditionnelle du jacquard, qui me permet de fusionner des couleurs atypiques à l'image des tapis orientaux, qui sont de grandes sources d'inspiration pour moi."

Au quotidien, travaillez-vous

toute seule ?

"Oui, mais je collabore avec des boutiques de laine française en Normandie, en Bretagne et dans la Creuse. J'aime être indépendante et pouvoir travailler de chez moi, même si parfois c'est difficile de ne pas avoir de retours créatifs d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Si je souhaite échanger avec d'autres créateurs, je le fais en ligne."

Que représentent les Etsy Design Awards pour vous ?

"Etre finaliste du concours Etsy Design Awards est pour moi une belle reconnaissance, après dix ans à confectionner des pulls. Si je remporte le prix, j'investirai dans davantage de machines à tricoter pour accélérer ma production. Pour l'instant, il me faut deux jours pour tricoter un pull enfant à la main, et environ une semaine pour un pull de taille adulte."

Pratique. Ses créations sont à retrouver

sur sophieochera.com