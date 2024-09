Société. Loto, malchance, science… La vérité sur le vendredi 13

Société. Le vendredi 13, jour de tous les mystères et superstitions, est à la fois craint et célébré. Mais pourquoi cette date suscite-t-elle tant d'émotions ? Entre malédictions bibliques et croyances populaires, faisons la lumière sur les origines de cette superstition.