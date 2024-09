Météo. Effondrement des températures en Normandie : moins de 5 degrés en fin de semaine !

La région s'apprête à vivre une descente fulgurante des températures. Dès vendredi 13 septembre, les thermomètres indiqueront des minimales inférieures à 5°C, une situation inhabituelle à cette période de l'année.

Une dépression automnale venue du Nord

Cette chute de température est due à une vaste dépression automnale en provenance de la mer du Nord. Météo Ciel prévoit un talweg – une dépression en altitude – qui favorisera des températures glaciales pour cette période de l'année. Dès ce mardi 10 septembre 2024, ce phénomène météorologique entraîne un front pluvieux et une baisse progressive des températures, jusqu'à atteindre un pic de fraîcheur vendredi et samedi. Il nous donnera ainsi des conditions climatiques nettement sous les normales saisonnières.

5 degrés : un avant-goût de l'hiver

La carte des prévisions pour la fin de semaine annonce une ambiance quasi hivernale, alors que le calendrier indique encore l'été. Et la pluie ne sera pas en reste, notamment dans l'est de la région, ajoutant un peu plus de grisaille à ce tableau.