Sport. J'ai testé le Bike Polo à Rouen

A Rouen, on pratique le Bike Polo depuis 2009. Mais qu'est-ce donc ? "Il y a plusieurs siècles a été inventé le vélo-polo qui se joue sur gazon, des coursiers à vélo à Seattle aux Etats-Unis ont découvert la pratique et ont inventé le Bike Polo, contraction de Harcourt Bike Polo, 'hardcourt' pour 'terrain dur'", explique Max Dracon à la tête du club Rouen Bike Polo. Il s'agit d'un des premiers clubs montés en France. "Il y a un peu moins de 20 pratiquants à Rouen." En tout, on dénombre entre 250 et 300 pratiquants réguliers dans l'hexagone. Les codes et formats peuvent varier d'un tournoi à l'autre, mais la règle de base consiste à faire se confronter six joueurs en équipe de trois pour un match de 10 à 12 minutes, la première équipe arrivant à cinq points remporte le match et le chrono s'arrête.

Un équilibre à trouver

Chaque joueur utilise un vélo à roue libre, "il faut imaginer un VTT avec une seule vitesse, on passe notre temps à accélérer et freiner donc il faut pouvoir mouliner", précise Max Dracon. Chaque lundi et jeudi, la petite communauté du Bike Polo à Rouen se réunit sous le Hall Saint-Exupéry près du CHU. L'occasion pour les adeptes de la discipline de se préparer au premier tournoi inclusif "Flinta" de l'association rouennaise, les 14 et 15 septembre, avec 16 équipes participantes.

Je me lance pour taper quelques balles. On me prête un vélo avec un seul frein avant, c'est la règle, car "c'est celui qui freine le mieux", m'explique-t-on. L'engin est léger ce qui permet de se mouvoir facilement. Interdiction formelle de poser le pied à terre, en cas d'entrave, le pratiquant doit faire un "tap out", c'est-à-dire quitter le jeu et taper avec sa main sur l'un des côtés du terrain avant de revenir. J'utilise donc le maillet pour garder mon équilibre, c'est autorisé. Les passes sont relativement simples, mais les tirs moins évidents puisqu'il faut frapper la balle avec les deux extrémités du maillet, sur une surface plus étroite donc. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises pour mettre la balle dans les filets alors que le but n'était pas gardé. La pratique à haut niveau, elle, exige plus de contacts et de rapidité. Le port du casque (parfois avec visière) et des gants est d'ailleurs obligatoire. "Il y a eu des accidents, quelques arcades, quelques bras abîmés, mais rien de très grave", rebondit Max Dracon. S'il est encadré, le Bike Polo n'a pas été homologué par la Fédération française de cyclisme et sa pratique s'organise de manière libre sous l'autorité de comités internationaux. Rendez-vous donc les 14 et 15 septembre pour découvrir la discipline et ses adeptes à Rouen.