Près d'Alençon. Une portion de la RN12 fermée plusieurs jours

A partir de vendredi 6 septembre et jusqu'au 13, une portion de la RN12 est fermée à la circulation. Celle-ci se situe au niveau de la commune de Pacé, près d'Alençon, à partir du giratoire. Dans un premier temps, la circulation est fermée dans le sens Paris-Rennes pour réaliser des travaux de réfection de la couche de roulement. Un basculement de la circulation, ainsi que des alternats sur le giratoire de Pacé et des déviations sont mis en place. Un peu plus tard, le dispositif sera similaire pour la réalisation des travaux dans le sens Rennes-Paris. Les travaux se déroulent de jour, de 8h à 17h.