Caen. Trois adresses pour les gourmets

Tout le monde connaît les célèbres paroles :"Quand l'appétit va, tout va !" Le bien-être passe souvent par l'assiette, et en France, l'importance du "bien-manger" fait partie intégrante de la culture. En Normandie, région riche en traditions culinaires, ce plaisir se décline sous diverses formes, et nombre de petites adresses gourmandes existent à Caen.

Plaisirs variés

Que serait notre patrimoine local, sans les bons fromages du coin ? Du camembert onctueux, à l'incontournable livarot, l'enseigne Aux Fromages de France, vous propose les meilleures spécialités locales. Pour les amateurs de sucré, la réputation de la pâtisserie l'Atelier Rambaud n'est plus à faire. Authenticité et gourmandise sont les maîtres mots de l'enseigne. Passez la porte pour découvrir sa gamme de délices, pensée et revisitée au gré des saisons. Pour clore cette liste non exhaustive, rien de mieux qu'une bonne table. Le restaurant Magma est idéal, pour se régaler à prix abordables… de quoi ravir l'hédoniste qui sommeille en chacun !